Запаси вугілля на українських ТЕС знову зменшилися

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій із 4 по 9 березня зменшилися на 5,2% - до 1,156 млн. тонн з 1,220 млн. тонн, говориться в повідомленні держкомпанії «Укренерго».

Згідно з повідомленням, із загального обсягу палива 186 тис. тонн припадає на антрацитне вугілля, яке в Україні в дефіциті. При цьому його запаси за п'ять днів скоротилися на 15%.

Також повідомляється, що станом на 9 березня в роботі перебувало 36 вугільних енергоблоків ТЕС загальною потужністю 6 949 МВт.

Атомні електростанції працювали на максимальному навантаженні в 10 389 МВт.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року в Україні спостерігалися віялові відключення електроенергії, які пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де розташована більшість шахт. У таких умовах Україна почала імпорт вугілля дефіцитних марок із Росії, Південно-Африканської Республіки і Австралії.

Читайте такожХолдинг Ахметова винен 700 млн гривень за вугілля з держшахт - ДемчишинКрім того, країна покриває дефіцит генеруючих потужностей в енергосистемі, здійснюючи імпорт електроенергії з Росії.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.