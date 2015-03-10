Американська Holtec почне проект ЦСВЯП у Чорнобилі після отримання $11,7 млн авансу

Американська компанія Holtec почне реалізацію проекту будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) в Чорнобильській зоні загальною вартістю близько 300 млн дол. після здійснення держкомпанією «Енергоатом» авансового платежу в розмірі 11,7 млн дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив президент «Енергоатома» Юрій Недашківський.

«На цьому етапі нам потрібно зробити авансовий платіж 11,7 млн дол. У нас ці гроші є, вони зарезервовані», - сказав Недашківський.

«Після того, як ми зробимо цей авансовий платіж, у нас стартують всі роботи і паралельно ми починаємо шукати фінансування», - додав він.

Єдину проблему, за словами глави «Енергоатома», створює недавнє обмеження Нацбанку щодо імпортних контрактів. Згідно з постановою Нацбанку, забороняються авансові платежі. Проте Недашківський сподівається, що найближчим часом Нацбанк зробить виняток для «Енергоатома», як це було з «Нафтогазом», який здійснює щомісячні авансові платежі російському «Газпрому» за поставку газу.

Читайте такожАмериканська Holtec поставить "Енергоатому" обладнання для сховища відпрацьованого ядерного паливаЯк повідомляв УНІАН, держкомпанія «Енергоатом», оператор всіх діючих АЕС в Україні, заплатить американській компанії Holtec International до кінця 2020 року майже 300 млн дол. за устаткування для Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.

Кабінет міністрів України наприкінці квітня 2014 року ухвалив рішення виділити земельну ділянку під будівництво ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

Довідка УНІАН. Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) був підписаний ще наприкінці 2004 року, проте з ряду причин, зокрема через зміну політичної кон'юнктури і економічну кризу 2008 року, проект було фактично заморожено.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце в світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.