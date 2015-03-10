Німецька RWE після угоди з росіянином самоусунулася від розглядів з Великобританією

Німецька електроенергетична компанія RWE не буде втручатися в потенційну судову тяжбу між Великобританією і підконтрольною Михайлу Фрідману інвестиційною компанією LetterOne, яка купила нафтогазові активи RWE, заявив у вівторок глава німецької компанії, повідомляє Рейтер.

Минулого тижня RWE повідомила про закриття операції з продажу підконтрольної Фрідману фірми LetterOne нафтогазового підрозділу DEA за 5,1 мільярда євро. DEA зокрема належать кілька родовищ в Північному морі, на які припадає від 3 до 5 відсотків газу, який видобувається Великобританією .

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Лондон побоюється, що якщо Захід введе проти Росії нові санкції, видобуток на цих родовищах буде зупинено, тому вимагає їх перепродажу. Уряд Великобританії минулої середи пред'явив Фрідману ультиматум: він повинен протягом тижня довести, що має право залишити собі придбані родовища, або йому доведеться продати їх.

"Ми не будемо брати участі в судових позовах проти британського уряду, якщо не буде подальших санкцій. Це проблема покупця", - сказав генеральний директор RWE Петер Териум.

Він підтвердив, що компанія вже отримала гроші за DEA, але зобов'язалася викупити належні фірмі британські активи назад, якщо протягом року після закриття операції проти власників LetterOne будуть введені санкції. Вартість цих активів оцінюється в 1 мільярд євро.