Держдеп США скасував санкції щодо підприємства "Белоруснефть"

Повідомлення про це опубліковано на сайті Федерального реєстру США, пише Економічна правда.

"Рішення прийнято у зв'язку з тим, що компанія більше не займається діяльністю, що підпадає під санкції, і вона твердо запевнила в тому, що не має наміру у майбутньому займатися подібною діяльністю", - йдеться в повідомленні.

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В якості причини був названий контракт білоруського підприємства з іранською компанією NaftIran Intertrade з розробки нафтового родовища, який був укладений у 2007 році.

Сума контракту склала $500 мільйонів. У той же час закон про санкції щодо Ірану 1996 року передбачає накладення санкцій на компанії, які інвестують понад $20 мільйонів.