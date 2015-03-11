"Газпром" перерахує до бюджету на третину менше дивідендів - ЗМІ

Дивіденди "Газпрому", які належать державі, за підсумками 2014 року знизяться порівняно з роком раніше на 11,573 млрд рублів, йдеться в пояснювальній записці Мінфіну до скоригованого бюджету на 2015 року, яку наводить газета "Ведомости".

Коригування проведене у зв'язку з фінансовими результатами діяльності компанії за підсумками 2014 року, наголошується в документі.

"Газпром" у вигляді дивідендів виплачує 25% від чистого прибутку за РСБО. Але дані бухгалтерської звітності за російськими стандартами за минулий рік компанія ще не публікувала.

У вересні 2014 року надходження до бюджету у вигляді дивідендів "Газпрому" по пакету Росмайна очікувалися в розмірі 58,4 млрд рублів. Тепер очікувані виплати - 46,86 млрд рублів, підтверджує представник Мінекономрозвитку.

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Принцип розрахунку дивідендів залишається колишнім - 25% від чистого прибутку по РСБУ, уточнив він. Отже, загальна база для розрахунку дивідендів "Газпрому" за 2014 рік може становити 488,5 млрд рублів.

Таким чином, загальні дивіденди компанії за підсумками 2014 року можуть скласти 122 млрд рублів, або на 28,4% менше, ніж за 2013 рік.

Державні "Роснефтегаз" (10,97% акцій "Газпрому") і "Росгазифікації" (0,89%) отримають відповідно 13,4 млрд і 1,1 млрд рублів.