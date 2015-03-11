Нафта дорожчає через зниження запасів у США

Ціни на нафту зростають після повідомлення про перше за два місяці скорочення запасів нафти в США, передає Рейтер.

Сьогодні зранку ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,36 до $56,75 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,62 до $48,91. У вівторок обидва еталона подешевшали більш ніж на 3 відсотки за рахунок зростання курсу долара.

Запаси нафти в США, за даними Американського інституту нафти, минулого тижня знизилися на 404.000 барелів до 439,4 мільйона барелів за прогнозу підвищення на 4,4 мільйона барелів. Запаси на розподільчому центрі Кушинг, штат Оклахома збільшилися на 2,2 мільйона барелів.

"Розпродаж був надмірним. Я думаю, він був інстинктивною реакцією на значне підвищення (запасів нафти) в Кушингу", - сказав директор з інвестицій Ayer's Alliance в Сіднеї Джонатан Беррет. На його думку, остання економічна статистика вселяє оптимізм, і якщо ціна WTI не впаде нижче $48,50, зараз гарний час для покупки.

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У середу на ринок може вплинути статистика Китаю, одного з найбільших споживачів нафти, що включає звіти про промислове виробництво і роздрібні продажі в лютому.