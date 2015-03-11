Міненерго США підвищило прогнозну ціну нафти

У березневому прогнозі Управління енергетичної інформації при міністерстві енергетики США (EIA) підвищило очікувану середньорічну ціну нафти марки Brent на 2015 рік майже на $2 за барель, пише РБК.

За новими розрахунками, середньорічна ціна становитиме $59,5 за барель, тоді як за лютневим прогнозом вона була $57,56 за барель. У 2016 році, вважають експерти управління, зростання цін на нафту продовжиться, а Brent буде коштувати $75 за барель.

При цьому прогнозна ціна нафти сорту WTI знизилася: в середньому в 2015 році вона буде коштувати $52,15 за барель (колишній прогноз - $55,02), а в 2016 році WTI скоротить розрив у ціні з Brent і буде коштувати в середньому $70 за барель.

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Видобуток нафти в США за підсумками лютого склав 9,4 млн бар. в день, при цьому EIA очікує, що в середньому по 2015 році денний видобуток становитиме 9,3 млн бар., а в 2016 році підніметься до 9,5 млн. бар.в день, наблизившись до рекордного за всю історію США рівня 9,6 млн бар. в день, який був досягнутий в 1970 році.

В ході торгів на лондонській біржі ICE Futures 10 березня ціна на квітневий ф'ючерс на нафту марки Brent опустилася нижче $57 за барель, а квітневий ф'ючерсний контракт на нафту WTI в ході торгів на Нью-Йоркській товарній біржі впав нижче $49 за барель.