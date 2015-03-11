Єврокомісія пропонує провести тристоронню зустріч по газу 20 березня

Єврокомісія запропонувала провести тристоронню міністерську зустріч ЄС України, РФ по газу 20 березня. Про це повідомило ТАСС дипломатичне джерело в Брюсселі.

"Єврокомісія направила запрошення міністрам енергетики України і РФ Володимиру Демчишину і Олександру Новаку провести 20 березня в Брюсселі переговори щодо цін і умов постачань газу до України і його транзиту в ЄС у весняно-літній період (з 1 квітня - ред.)", - повідомив він.

За його словами, відповідні листи міністрам направив заступник голови Єврокомісії у справах Енергетичного союзу Марош Шефчович.

Джерело також підкреслило, що Єврокомісія надає "особливого значення переговорам по стабільності газових поставок і транзиту, проведення яких є складовою частиною мінських угод з врегулювання конфлікту в Україні".

Він зазначив, що Єврокомісія розраховує отримати пропозиції сторін щодо цін на газ, конкретних домовленостей про умови поставок, а також про заходи щодо забезпечення закачування газу в підземні газосховища України.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» заплатила російському газовому монополістові «Газпрому» ще 15 млн дол., забезпечивши себе газом до середини березня.

Як раніше заявляв "Нафтогаз", передоплата за березневі поставки російського газу буде залежати від погодних умов. В цілому Україна має намір і надалі скорочувати частку російського газу в енергобалансі країни.

Як повідомляв УНІАН, Україна з середини червня 2014 року не отримувала російський газ через невизначеність умов поставок, ціни палива, а також механізму оплати боргів за паливо.

У результаті досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і відповідно до підписаного в Брюсселі протоколу, Україна з 9 грудня відновила імпорт природного газу з Росії за ціною 378 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2014 року на умовах передоплати.

Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року.

Віце-президент Європейської комісії з енергетичного союзу Марош Шефчович запевнив, що після завершення терміну дії "зимового пакету" Єврокомісія спільно з російським «Газпромом» і НАК "Нафтогаз України" буде працювати над пошуком компромісів.