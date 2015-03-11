Імпорт нафти до Британії може скоротитися на 40% через електромобілі

Використання електромобілів до 2030 року може скоротити імпорт нафти до Великобританії на 40%, а також знизити витрати на паливо у водіїв на £13 млрд, повідомляє видання The Guardian з посиланням на дослідження вчених з Кембриджу.

На думку експертів, щорічно британські водії зможуть заощадити до £1000 на паливі. Але це буде можливо тільки в тому випадку, якщо в країні буде створена відповідна інфраструктура, передає «Газета.Ru».

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Крім цього, до 2030 року це допоможе скоротити рівень викидів вуглецю в атмосферу на 47%, що в свою чергу призведе до скорочення кількості респіраторних захворювань, що зменшить на £1 млрд бюджетні витрати на лікування.