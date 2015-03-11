Україна, ЄС і Росія домовлятимуться про «літній газовий пакет» 20 березня

Тристоронні переговори з питання поставок російського газу в Україну в «літній» період – з 1 квітня 2015 року – відбудуться 20 березня у форматі Україна – ЄС - Росія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«У нас 20 числа (березня - УНІАН) плануються тристоронні переговори щодо поставок природного газу в Україну, - сказав Яценюк. – Нагадаю всім, що у червні (2014 року - УНІАН) ми не погодилися на російські вимоги, і саме тому ми платимо не 485 доларів за газ (за тисячу кубометрів - УНІАН), не 385 дол., а ціна у першому кварталі становила 325 дол. І я сподіваюся, що 20-го числа будуть проведені переговори з європейськими партнерами за участі Росії, щоб досягти домовленості про поставки природного газу в «літній» період. Ідея така: влітку ми повинні максимально закачати газ у сховища».

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При цьому прем'єр підкреслив, що разом із переговорами щодо російського газу, уряд готовий зробити все необхідне, щоб збільшити поставки європейського газу до нашої країни.

«Ми повинні перейти на купівлю дешевого газу з країн Європейського Союзу. Це пріоритетне завдання. Це дешевше і стабільніше», - сказав Яценюк, додавши, що Росія залишиться одним із постачальників палива, але диверсифікація поставок – це ключове завдання уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава уряду наголошував, що Україна готова до переговорів з Євросоюзом і Росією щодо нового договору про поставки газу в Україну з квітня 2015 року, проте умови підписання такого документа залишаються предметом обговорення, зокрема у Стокгольмському арбітражі. При цьому Яценюк нагадав, що питання боргів за газ, яке є однією з умов переговорів, також має бути розв‘язано у Стокгольмському арбітражі.

На початку березня міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин наголошував, що переговори по так званому «літньому пакету» торкнуться питань зміни вартості транзиту газу українською територією і надання Україні знижки на паливо. Пізніше міністр уточнив, що на даний момент сторони не обговорюють ані конкретних обсягів поставок газу, ані його ціни. Водночас Україна, за словами Демчишина, не купуватиме великі обсяги газу в Росії через дорожнечу російського палива, яке обходиться на 15% дорожче за «реверсивне» паливо з Європи.

За оцінками Міненерговугілля, загальний обсяг споживання газу в Україні в 2015 році становитиме близько 40 млрд кубометрів. При цьому обсяг імпорту, який може бути здійснений у 2015 році, досягне близько 25 млрд кубометрів, які можуть бути закачані в сховища для використання у майбутньому.