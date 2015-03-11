Росію насторожила її відсутність у списку стратегічних партнерів Євросоюзу в галузі енергетики, але плани ЄС щодо створення энергосоюза ще можуть змінитися, і РФ оцінить їх вплив на свою нафтогазову галузь пізніше. Як передає ПРАЙМ, про це заявив журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак.

Читайте такожThe Guardian: План ЄС щодо створення енергетичного союзу виведе Путіна на чисту воду"Документи ще не схвалено. Можливо, вони ще зазнають коригування. Їх не можна зараз розцінювати в такому вигляді...", - сказав він. За словами міністра, поки рано говорити, як створення энергосоюза ЄС позначиться на російському ПЕК.

При цьому, за словами Новака, Росію "збентежила" її відсутність у списку стратегічних партнерів ЄС.

Читайте такожГазпром «проколовся»: Україна зірвала його транзитні плани "Нас дуже збентежило в цьому проекті документа, що в числі партнерів там не вказана Росія. Ми про це говорили під час моєї зустрічі з паном Шефчовичем (віце-президент ЄК з энергосоюзу - ред.) 2 березня в Брюсселі. На наш погляд, цей документ суперечить дорожній карті, яка була підписана між Росією і Єврокомісією в 2013 році. Ця дорожня карта про розвиток співробітництва в енергетичній сфері до 2050 року", - додав міністр.