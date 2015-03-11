Москва не відмовилася від спроб змусити Київ оплачувати газ для "ДНР" і "ЛНР"

РФ має намір вимагати від Києва оплатити поставки газу на непідконтрольну Україні територію Донбасу, сказав в інтерв'ю Рейтер міністр енергетики Росії Олександр Новак.

"Найгостріше питання з Україною - врегулювання поставок на південний схід (у риториці представників російської влади це словосполучення означає захоплену бойовиками територію Донбасу - УНІАН). Усі інші більш-менш зрозумілі, зимовий пакет виконується. Уряд РФ надала знижку з 1 листопада - $100 від ціни контракту, ми не застосовували take-or-pay, Нафтогаз погасив $3,1 мільярда. За передоплатою Газпром здійснює постачання", - сказав Новак.

"Щоб не доводити до конфлікту цю ситуацію в рамках "зимового" пакетe, ми винесли це на окремий розгляд. Газпром із Нафтогазом окремо проводитимуть звірку поставок газу і вирішуватимуть питання про джерела фінансування цих поставок. Ми вважаємо, що постачання через газовимірювальні станції на Донбасі нічим не відрізняються від того, що йде через інші газовимірювальні станції - в кінцевому підсумку споживачами є райони України", - заявив міністр.

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"Ми постачаємо в рамках контракту. Газпром не безкоштовно постачає - виставляються рахунки, підписуються акти звірки. Усе йде в рамках контракту. Ніяких безкоштовних поставок немає. Ціна за формулою зі знижкою $100", - сказав Новак.

За оцінками російської сторони, Київ заборгував Москві за постачання газу в попередні періоди $2,4 мільярда, цю суму РФ сподівається стягнути через арбітраж у Стокгольмі.

"Поки немає визначеності, як буде відбуватися врегулювання заборгованості в частині поставок на південний схід. Це предмет розгляду між двома господарюючими суб'єктами в рамках контракту. Можливо, воно буде через арбітраж, можливо, в рамках якихось переговорів", - вважає Новак.