Україна хоче підвищити Росії тариф на транзит газу до Євросоюзу на 30%

Україна, через яку щорічно надходить близько половини російського газу до європейських споживачів, хоче підвищити тариф на послуги з його транзиту на 30%, що стане предметом тристоронніх газових переговорів у Брюсселі 20 березня.

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Для себе ставлю за мету - підвищити вартість (транзиту – УНІАН) на 30%», - сказав міністр.

Також Демчишин повідомив, що тариф на послуги з транзиту російського газу до ЄС у першому кварталі 2015 року становить 2,88 дол. за тис. куб. м на кожні 100 кілометрів.

Він додав, що на сьогоднішній день доцільним є дворазове підвищення тарифу, проте вважає, що реально з Росією можна домовитися про підвищення на 30%.

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Крім цього, міністр повідомив, що тристоронні газові переговори у форматі Україна-Росія-ЄС пройдуть у Брюсселі 20 березня, де й ставитиметься питання про підвищення тарифу на транзит російського газу територією України.

Довідка УНІАН. Транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України за 2014 рік упав порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.

У жовтні 2014 року НАК «Нафтогаз України» звернувся до Стокгольмського арбітражу для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також для компенсації коштів за недостатні обсяги його прокачування через Україну.