Кабмін призначив першим заступником Міненерговугілля екс-заступника голови Луганської ОДА

Кабінет міністрів України сьогодні, 11 березня, звільнив з посади першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Зюкова, призначивши на його місце Ігоря Мартиненкова, який до цього був першим заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики Володимир Демчишин.

«Кабмін ухвалив рішення звільнити пана Зюкова, а також був призначений новий заступник - Ігор Мартиненков», - сказав міністр.

За його словами, Мартиненков до недавнього часу був заступником голови Луганської ОДА Геннадія Москаля, при цьому раніше він працював на підприємстві "Луганськвугілля".

Читайте такожНа зарплати шахтарям обіцяють знайти 150 млн гривень найближчим часом

«Я думаю, що це людина… яка істотною мірою повинна допомогти провести реформи у вугільному сегменті, враховуючи відсутність дотацій і збуту (вугілля з держшахт - УНІАН) в останній період», - додав Демчишин.

Як повідомляв УНІАН, Юрія Зюкова було призначено першим заступником міністра енергетики та вугільної промисловості в квітні 2014 року. У 2008-2010 роках він був генеральним директором найбільшого вуглевидобувного підприємства «Ровенькиантрацит».

Довідка УНІАН. Ігор Мартиненков народився в 1970 році в Донецьку. В 1993 році закінчив Донецький національний технічний університет, отримав кваліфікації гірничого інженера-будівельника й гірничого інженера-економіста.

У лютому 2001 року був призначений помічником першого віце-прем'єр-міністра України. У 2003 році став радником губернатора Луганської області. У 2004-2005 роках обіймав посаду начальника управління справами НАК «Енергетична компанія України».

Із вересня 2014 року був першим заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.