У Росії припускають зменшення знижки на газ для України

Узгоджений раніше між Україною, ЄС і РФ "зимовий" пакет угод закінчується наприкінці березня, і РФ не ініціює обговорення "літнього" пакету, а пропонує працювати в рамках існуючого договору, сказав в інтерв'ю Рейтер міністр енергетики Росії Олександр Новак.

"Нас турбувала зима, зиму ми прожили. По "літньому" пакету все просто - є контракт, у рамках контракту, в режимі передоплати, скільки буде сплачено - стільки буде поставлено. Можливо, їм (Україні) влітку газ для власного споживання і не знадобиться, як це було минулого літа, наприклад", - вважає Новак.

За його словами, в разі, якщо все-таки українська сторона вирішить звернутися до Москви за знижкою на поставки після березня, уряд РФ розгляне це прохання.

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"Відповідно до контракту, якщо ціна за формулою буде $330 і вище, то знижка може бути не вище $100. А якщо нижче - то не більше 30 відсотків від ціни за формулою. 30 відсотків - це експортне мито. Ми не можемо дати знижку більше, ніж $100 при ціні нижче $330 - це буде більше, ніж експортне мито", - сказав Новак.

За оцінкою Новака, вартість газу для України у другому кварталі може становити без знижки близько $350-360 за 1.000 кубометрів.

"Знижка може бути і менше $100 з урахуванням того, що ціна впала - ми ж не будемо давати знижку у $100 і ціна буде менше, ніж вони зараз на ринку купують. Це потрібно буде порівнювати з цінами на ринку", - сказав Новак.