Туреччина не поспішає з будівництвом газопроводу "Турецький потік"

Росія в грудні відмовилася від свого проекту "Південний потік" вартістю $40 млрд, який пройшов би по дну Чорного моря до Болгарії, повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

Замість цього Газпром заявив в січні, що планує побудувати газопровід тієї ж потужності до поки ще незбудованого газового хабу на турецько-грецькому кордоні наприкінці 2016 року.

Проте офіційні особи в Анкарі заявляють, що терміни проекту, який неофіційно називають "Турецьким потоком", нереальні.

"Питання не в самому "Турецькому потокові", це цілий пакет енергетичних потреб Туреччини. Ми повинні бути трохи терплячими", - сказав міністр енергетики Туреччини Танер Їлдиз.

Туреччина сильно залежить від природного газу РФ. У минулому році вона купила 27,33 млн кубометрів газу, що еквівалентно більше половині імпорту газу країни.

Російська компанія "Росатом" також веде будівництво першої в Туреччині атомної електростанції.

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"Росія дуже зацікавлена, але це дуже ймовірно, що "Турецький потік" буде відкладено, принаймні, до 2017 року", - сказав один з керівників галузі, підкресливши довгі процедури надання екологічних дозволів, особливо напередодні загальних виборів у червні.

Інший чиновник сказав, що переговори з приводу ціни на імпорт російського газу також є важливим фактором. Туреччина добилася 10,25-відсоткової знижки в кінці лютого, але хоче більшого.

До 2017 року попит на газ в Туреччині, як очікується, випереджатиме поточні обсяги за контрактом на імпорт. Поставки з північного Іраку почнуться не раніше 2018 року, залишивши Анкарі невеликий вибір.

Західний дипломат в Анкарі заявив, що суперечки щодо "Турецького потоку" також є предметом дискусій між Брюсселем і Москвою через збереження впливу на Туреччину.

"Зрозуміло, що справи Росії все більш безнадійні, і що ми повинні знайти більше союзників на сході і півдні. Туреччина є номером один. Росія залучає Туреччину до своєї орбіти, і якщо це не зупинити зараз, то це може бути занадто пізно", - сказав він.