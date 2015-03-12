Частка імпорту російського газу до України в 2015 році становитиме максимум 40% - Коболєв

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна" голова держкомпанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

«Цього року ми передбачаємо, що частка «Газпрому» з імпорту газу до України в самому максимальному варіанті становитиме 40%», - сказав Коболєв.

При цьому він зазначив, що це рішення стимулюватиме Росію надати Україні ринкові умови з постачання газу.

«Я думаю, що це хороший стимул, домовитися з нами, або хоча б спробувати домовитися за справедливими й прозорими комерційними умовами», - додав голова «Нафтогазу».

За його словами, це стало можливим завдяки максимізації реверсу газу з ЄС і скорочення споживання газу в країні. При цьому Коболєв підкреслив, що в таких умовах «Газпром» не зможе диктувати Україні свої умови щодо ціни на газ.

Як повідомляв УНІАН, в 2014 році імпорт газу з Російської Федерації скоротився порівняно з 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд кубометрів, поставки його з ЄС зросли вдвічі, до 5,1 млрд кубометрів.

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Питання поставок російського газу в Україну в «літній» період - з 1 квітня 2015 обговорюватиметься 20 березня в Брюсселі у форматі «Україна - ЄС - Росія».

Раніше глава уряду Арсеній Яценюк зазначав, що Україна готова до переговорів з Євросоюзом і Росією щодо нового договору про постачання газу в Україну з квітня 2015 року, проте умови підписання такого документа залишаються предметом обговорення, в тому числі в Стокгольмському арбітражі. При цьому Яценюк нагадав, що питання боргів за газ, який є однією з умов переговорів, також має бути вирішено в Стокгольмському арбітражі.

На початку березня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин підкреслював, що переговори по так званому «річному пакету» торкнуться питань зміни вартості транзиту газу по українській території та надання Україні знижки на паливо. Пізніше Демчишин уточнив, що на поточний момент сторони не обговорюють ні конкретних обсягів поставок газу, ні його ціну. У той же час Україна, за словами Демчишина, не закуповуватиме великі обсяги газу в Росії через дорожнечу російського палива, яке обходиться на 15% дорожче реверсного палива з Європи.

За оцінками Міненерговугілля, загальний обсяг споживання газу в Україні в 2015 році складе майже 40 млрд кубометрів. При цьому обсяг імпорту, який може бути здійснений в 2015 році, сягне близько 25 млрд кубометрів, які можуть бути закачані в сховища для використання в майбутньому.