На ринку нафти торги четверга почалися зростанням цін

На світових торгах у четвер, 12 березня, ціни на нафту ростуть на тлі невизначеності на ринку, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,56 до $58,10 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,15 до $48,32. Квітневі контракти на обидва еталона закінчуються наступного тижня.

Читайте такожМіненерго США підвищило прогнозну ціни нафтиЯк відзначають аналітики, коли закінчуються контракти, на ринку нафти посилюються невпевненість і волатильність. Інвесторам-спекулянтам здається, що WTI відчуває підвищений тиск при зниженні, а Brent буде зростати.

Brent, за словами аналітиків, дорожчає частково за рахунок нестабільності на Близькому Сході, включаючи Лівію, де ісламісти викрали дев'ять іноземних робітників на одному з нафтових родовищ.

Читайте такожГазпром «проколовся»: Україна зірвала його транзитні плани Запаси нафти в США виросли минулого тижня дев'ятий тиждень поспіль, досягнувши максимального для цього часу року обсягу більш ніж за 80 років, повідомило в середу, 11 березня, Управління енергетичної інформації. Аналітики прогнозують, що зростання запасів продовжиться за рахунок профілактичного ремонту на багатьох НПЗ.