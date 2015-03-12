На Луганській ТЕС ліквідували пожежу і відновили електропостачання області

На Луганській ТЕС сталося загорання двох трансформаторів.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, у м. Щастя, ДТЕК Луганська ТЕС, о 22 год. 05 хв. 11 березня сталося загорання двох трансформаторів, внаслідок чого було припинено електропостачання Луганської області за винятком Сватівського району, частково міст Кремінна, Троїцьке, Рубіжне та смт Станично-Луганське.

О 4 год. 30 хв. 12 березня пожежу ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Станом на шосту годину ранку 12 березня електропостачання відновлено майже на всій території Луганської області, за винятком Попаснянського району та частини м. Сєверодонецьк. Повністю відновити електропостачання планується до 11 год. 12 березня.

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Як повідомляв УНІАН, днем раніше, 10 березня, о 15:30 через технічні неполадки на двох високовольтних лініях за 6 км від м. Щастя сталося автоматичне відключення одного з двох працюючих енергоблоків Луганської ТЕС.

"У результаті більша частина контрольованої Україною території Луганщини залишилася без електроенергії. Силами аварійних бригад неполадки були оперативно усунуті, і після 20:00 енергопостачання відновили", - пояснили в Луганській ОДА.