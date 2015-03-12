Обвал російського рубля позначився на будівництві Білоруської АЕС

Російська компанія «Атомстройэкспорт» відчуває фінансові труднощі при будівництві Білоруської АЕС, але роботи тривають за графіком, передає naviny.by.

Читайте такожУ ЄС задумалися над поліпшенням відносин з Білоруссю«Ми будуємо нашу станцію не в якомусь економічному заповіднику, не в якійсь особливій економічній зоні, - заявив заступник генерального директора «Білоруська АЕС» Андрій Баркун 11 березня на прес-конференції. - Тому, природно, всі проблеми, які виникли в Росії (тим більше генпідрядник у нас російський), в тій чи іншій мірі на будівництві відображаються».

«Проблеми, в першу чергу, стосуються підрядника («Атомстройэкспорт»), у нього виникли проблеми, - сказав заступник гендиректора будівництва БелАЕС. - У зв'язку з ситуацією, яка склалася в Росії, його економічні показники прибутку, рентабельності, так би мовити, наказали довго жити. Щоб не вийти на збитки, вони звернулися, мовляв, допоможіть нам утриматися на плаву. Ми розуміємо, що це - підрядник монопольний, єдиний, тому, якщо втратимо його, нікому добре не стане. Треба розуміти, що якщо ми разом вирішили побудувати станцію, то треба її побудувати».

Читайте такожКитай вважає за краще інвестувати не в Росію, а в Казахстан і БілорусьБаркун пояснив, що в контракті ціна на будівництво БелАЕС визначена у доларах США, в цій же валюті виділено російський кредит на будівництво атомного об'єкта. Однак вартість виконаних будівельно-монтажних робіт та обладнання, що постачається, визначається в російських рублях з наступним перерахунком в долари за курсом на кінець розрахункового місяця.

Словом, якщо підрядник виконав роботи на 30 млн російських рублів, то раніше за свою роботу він отримав би близько 1 млн доларів, а зараз через падіння вартості російського рубля сума виплат у доларах знизиться вдвічі.

Постачальники, які раніше виграли тендер на поставку обладнання за певною ціною, сьогодні заявляють про неможливість поставити його за цю ціну, повідомив Баркун.

Частину устаткування для АЕС та заготовки для цього обладнання виготовляються в Україні. Але, за словами Баркуна, перебоїв з постачанням обладнання з України у зв'язку з ситуацією в сусідній країні не очікується.

До справжнього моменту на будівництві АЕС освоєно близько 1,3 млрд доларів, що становить приблизно 15% загального обсягу фінансування проекту.

Читайте такожБілорусь незадоволена умовами торгівлі в Євразійському економічному союзіВ листопаді минулого року Баркун заявляв, що вартість Білоруської атомної електростанції не перевищить 11 млрд доларів.

Білоруська АЕС будується приблизно в 20 кілометрах від Островца за проектом російської компанії «Атомстройэкспорт». Станція буде складатися з двох енергоблоків сумарною потужністю до 2400 МВт. Введення в експлуатацію першого блоку заплановано на листопад 2018 року, другого - на липень 2020-го.