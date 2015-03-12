Яценюк: Україна чекає політичних рішень від Євросоюзу і США щодо ГТС

Україна, через яку щорічно транспортується близько половини російського газу до європейських споживачів, створила всі умови для залучення інвесторів з ЄС і США до модернізації й управління газотранспортною системою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час публічного звіту уряду сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Ми звертаємося до всіх наших західних партнерів: закон про експлуатацію і модернізацію ГТС ухвалено. Шановні європейці й американці, ви маєте можливість стати співакціонерами української газотранспортної системи», - сказав Яценюк.

«Країна себе може захищати не тільки військами, а й іноземними активами, які розміщені на території держави. Ми можемо разом мати нову енергетичну карту Європи», - відзначив прем'єр-міністр.

За словами Яценюка, уряд України чекає політичних рішень від країн ЄС і США щодо газотранспортної системи.

«Ми зробили все для того, аби іноземні інвестори з ЄС і США прийшли до України. Ми тепер чекаємо не тільки на економічні, а й політичні рішення наших західних партнерів. Для цього створено всі умови», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, влітку 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, що передбачає залучення європейських й американських інвесторів до управління українською ГТС. Як очікується, конкурс на залучення інвесторів буде прозорим, а вимогою до його учасників стане надання всієї інформації про структуру власності і всіх бенефіціарів. Крім того, компанія, яка виграє конкурс, буде зобов'язана кожні п‘ять років звітувати перед парламентом України про виконану роботу.

Також, згідно із законом, ГТС і газові сховища залишаться на 100% у державній власності. При цьому операторська компанія, якою й управлятимуть інвестори, контролюватиметься винятково державою – 51% її акцій належатиме державі, 49% - ЄС або США.

Наприкінці жовтня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив керівництву Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і Міністерству енергетики і вугільної промисловості України якомога швидше представити умови публічного конкурсу на залучення інвесторів до управління українською газотранспортною мережею, як це було передбачено законом.