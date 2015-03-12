Друг Путіна зібрався будувати газопровід в Македонії

"Стройтрансгаз" Геннадія Тимченка починає будувати ділянку газопроводу Клечовце-Неготино в Македонії вартістю близько 75 млн доларів, пише в четвер "Комерсант" з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

"Стройтрансгаз" планує вже в кінці цього тижня розпочати роботи з будівництва магістрального газопроводу в Македонії. Перша черга газопроводу Клечовце-Неготино довжиною 61 км і діаметром 508 мм, дозволить довести газ до міста Штип. Термін будівництва - трохи більше року, потім планується продовжити газопровід до ТЕС в Неготино, а потім побудувати ще 60 км труби для з'єднання з газотранспортною системою Греції.

Вартість будівництва становить близько 75 млн доларів. З них Македонія заплатить 15 млн, інші роботи будуть проведені в рахунок боргу колишнього СРСР перед Югославією. Угоду про це ВЕБ і Народний банк Македонії підписали в 2010 році, в липні 2014 року "Стройтрансгаз" і АТ "Македонські енергетичні ресурси" уклали контракт на будівництво.

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Компанія повинна була побудувати болгарську ділянку South Stream, але Росія відмовилася від нього. Нова ділянка газопроводу може з'єднати газотранспортну систему країни з Грецією, дозволивши Македонії, Сербії, Угорщині та Австрії отримувати газ "Турецьким потоком", який має замінити South Stream.