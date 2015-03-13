Financial Times: ЄС блокував "ядерну угоду" між Росією та Угорщиною

Про це пише британська газета Financial Times з посиланням на джерела в структурах ЄС, передає Lenta.ru.

Європейське співтовариство з атомної енергії (Євроатом) відмовилось погодити імпорт Угорщиною ядерного палива з Росії. Угорська влада оскаржила це рішення, однак 28 комісарів країн-членів ЄС підтримали позицію Євроатому.

При цьому деталі переговорів були засекречені. Тепер Угорщина повинна або укласти новий договір на поставку палива, або оскаржити рішення Єврокомісії.

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Росія і Угорщина підписали контракт вартістю 12 мільярдів євро на будівництво двох енергоблоків атомної електростанції "Пакш" в грудні 2014 року.

Для реалізації проекту Москва повинна була надати Будапешту кредит розміром до 10 мільярдів євро. Кошти планувалося витратити на оплату поставок обладнання, робіт та послуг з проектування, будівництва та введення в експлуатацію енергоблоків.