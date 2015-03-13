Ціни на нафту розпочали торги слабким зростанням

На світових торгах у п'ятницю, 13 березня, ціни на нафту ростуть після зниження напередодні, але цьому перешкоджає стабілізація курсу долара, передає Reuters.

Ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,16 до $57,24 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,11 до $47,16.

Як відзначають аналітики, ціни в четвер, 12 березня, досить сильно впали. Тепер їх коливання залежать від ринку. Зростанню цін може допомогти угода про закінчення 40-денного страйку на 12 НПЗ в США.

Читайте такожМіненерго США підвищив прогнозну ціну нафтиПід час цього страйку, найбільш тривалого за 35 років, різниця в цінах європейського і американського еталонів досягла $10 за барель. Відновлення роботи НПЗ може сприяти скороченню запасів нафти в США, які піднялися на минулому тижні до максимальної за 80 років позначки 448,9 мільйона барелів.

Курс долара стабілізується після падіння з 12-річного максимуму до кошика основних валют, викликаного несподіваним зниженням роздрібних продажів в США у лютому.

Інвестори продовжують стежити за ситуацією в країнах-членах ОПЕК - Лівії та Іраку, де йде боротьба з ісламістськими угрупованнями.