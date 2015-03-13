Нафтогаз заплатить $1,5 млн компанії з Техасу за оцінку його запасів нафти і газу

Найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» заплатить 1,5 млн дол. компанії Ryder Scott Co. LP (Х'юстон, Техас, США) за послуги з геологорозвідки і незалежної оцінки запасів вуглеводнів на існуючих і перспективних нафтогазових родовищах компанії, а також її дочірніх структур.

Про це йдеться у повідомленні компанії на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з тендерною документацією, американська компанія проведе незалежну оцінку запасів вуглеводнів на нафтогазових родовищах «Укргазвидобування», «Чорноморнафтогазу» в анексованому Росією Криму, а також родовищ у Єгипті.

Всього у конкурсі брали участь 11 компаній з США, Англії, України, Польщі, Канади і Норвегії з ціновими пропозиціями від 825 тис. дол. до 3,75 млн дол.

Термін, протягом якого має бути підписаний договір з переможцем конкурсу, - з 21 березня 2015 року по 9 квітня 2015 року.

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НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти у країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Ryder Scott Co. LP – одна із найстаріших і найбільших у світі компаній з розвідки і оцінки запасів вуглеводнів нафтогазових родовищ. Компанія заснована в 1937 році. Працює як в США, так і по всьому світу.