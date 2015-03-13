Розробка нових родовищ нафти в Росії неактуальна вже при ціні бареля $60

Податковий маневр в якості мотивації до збільшення нафтовидобутку в Росії втрачає свою актуальність при ціні на нафту в $60 за барель, заявив заступник міністра енергетики РФ Кирил Молодцов, передає ТАСС.

Читайте такожПадіння економіки Росії через санкції і дешеву нафту може вдвічі перевищити офіційні прогнози"При ціні на нафту до 60 доларів за барель про мотивації говорити навряд чи варто. Дана тенденція (щодо зниження ціни на нафту) не дозволяє залучати до розроблення нові родовища та поклади", - сказав він.

Разом з тим заступник міністра пояснив, що при більш високій ціні на нафту податковий маневр, на думку як Міненерго, так і Мінфіну, виглядав би як ефективний інструмент для приросту видобутку в РФ.

Читайте такожРосія більше не є світовим лідером з видобутку нафтиЗ 2015 року Росія починає «податковий маневр» в нафтогазовій галузі, який передбачає зниження експортних мит на нафту з паралельним зростанням ставки податку на видобуток корисних копалин. Мета маневру - знизити залежність російського бюджету від експортних мит, які знижуються разом з ціною на нафту.