Україна в лютому імпортувала газ в середньому по 328 доларів

Середня митна вартість газу, що імпортується до України, в лютому 2015 року становила 328 дол. за тисячу кубометрів, або 8473 грн.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

Відповідні дані було отримано в результаті аналізу періодичних митних декларацій, що оформляються при транспортуванні блакитного палива на територію України.

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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, тристоронні переговори з питання постачання російського газу до України в «літній» період – з 1 квітня 2015 року – пройдуть 20 березня у форматі «Україна – ЄС - Росія».

Раніше глава уряду зазначав, що Україна готова до переговорів із Євросоюзом і Росією щодо нового договору про постачання газу до України з квітня 2015 року, проте умови підписання такого документа залишаються предметом обговорення, зокрема в Стокгольмському арбітражі. При цьому Яценюк нагадав, що питання боргів за газ, яке є однією з умов переговорів, також має бути вирішено в Стокгольмському арбітражі.