«Енергоатом» збільшив дохід від реалізації електроенергії на 40,5%

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні-лютому 2015 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з січнем-лютим 2014 року на 40,5% - до 5,9 млрд грн, йдеться у звіті компанії.

Розрахунки «Оптового ринку електроенергії» за відпущену «Енергоатомом» електроенергію за січень-лютий склали 3,55 млрд грн, що становить 59,8%.

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора оптового ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом», з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, складає 8,69 млрд грн.

Вироблення електроенергії компанією за січень-лютий 2015 року збільшилося порівняно з січнем-лютим 2014 року до 16,231 млрд кВт/год з 16,057 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), з 1 листопада знизила тариф на відпуск електроенергії для НАЕК «Енергоатом» на 6,8% - до 28,26 коп. за кВт/год з 30,31 коп. за кВт/год.

«Енергоатом» у 2014 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2013 роком на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

Читайте такожСпівпраця українських АЕС з міжнародними партнерами посилить енергобезпеку держави - ЯценюкДовідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

«Енергоатом» за підсумками 2013 року збільшив чистий збиток порівняно з 2012 роком на 31% - до 4,076 млрд грн з 3,106 млрд грн.