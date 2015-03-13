У «ДНР» заявили про ліквідацію «Донбасенерго» і «націоналізацію» Старобешівської ТЕС

Бойовики «ДНР» вирішили ліквідувати українське підприємство "Донбасенерго", а Старобешівську ТЕС "націоналізувати".

Про це заявив головний бойовик "ДНР" Олександр Захарченко, передає один із сайтів сепаратистів.

«Вчора було прийнято рішення - ліквідовуємо «Донбасенерго» у зв'язку з тим, що вони заборгували понад 400 млн гривень по підприємствах. Старобешівська ТЕС переходить у державну власність», - повідомив Захарченко

При цьому він підкреслив, що всі платежі за електроенергію буде приймати «Центральний Республіканський банк».

«Це стосується як приватних осіб, так і підприємств», - зазначив Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України затвердило список електростанцій, які знаходяться на територіях, підконтрольних проросійським екстремістам, для припинення розрахунків з ними.

Згідно з документом, у зоні АТО знаходяться: Старобешівська ТЕС («Донбасенерго»), Зуївська ТЕС (ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова), Зуївська експериментальна ТЕЦ, енергоустановки «Донецького метзаводу», «Ясиновського коксохімічного заводу», «Алчевського коксохімічного заводу», «Горлівського коксохімзаводу», «Макіївського метзаводу», «Алчевського меткомбінату», «Єнакіївського метзаводу», «Макіївкокс», ТЕЦ ВАТ «Силур», енергетичні установки концерну «Стирол» (бізнесмена Дмитра Фірташа), комбінату «Каргіл» і «ТПК Укрсплав».

Також до списку увійшли кілька об'єктів альтернативної енергетики: вітроелектростанції Лутугинська, Краснодонська, Новоазовська та «Вітроенергопром».

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 18 лютого доручив зупинити оплату електроенергії, яку виробляють на станціях, що знаходяться в зоні АТО.

У жовтні 2014 року Арсеній Яценюк пропонував розглянути можливість безоплатного споживання газу в зоні проведення антитерористичної операції і залучити до цього Раду національної безпеки і оборони.

За даними «Нафтогазу», тільки в жовтні 2014 року компанія недоотримала близько 700 млн грн із зони АТО за спожитий газ. За оцінками «Нафтогазу», обсяги споживання зони АТО - частини території Донецької та Луганської областей - за підсумками року становитимуть 1 млрд кубометрів на суму 6-7 млрд грн.