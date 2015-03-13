Росія значно скоротила доходи від експорту нафти та газу

Доходи РФ від експорту нафти в січні 2015 року знизилися на 41,69% в річному вираженні - до 7,854 мільярда доларів, свідчать дані Федеральної митної служби (ФТС), передає Прайм.

У січні Росія експортувала 19,641 мільйона тонн нафти (зростання на 8,5%).

Експорт у країни далекого зарубіжжя зріс на 9,7% - до 17,64 мільйона тонн. У грошовому вираженні обсяг поставок становив 7,529 мільярда доларів.

Експорт нафти в країни СНД знизився на 1,57% - до 2 мільйонів тонн, у грошовому вираженні - 7,53 мільярда доларів.

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Експорт у далеке зарубіжжя за цей період становив 13,797 мільйона тонн на 6,636 мільярда доларів, у тому числі експорт бензину - 203,9 тисячі тонн на 106,8 мільйона доларів, експорт дизельного палива - 4,352 мільйона тонн на 2,618 мільярда доларів.

Доходи РФ від експорту газу в січні 2015 року становили 4,02 мільярда доларів, що на 41,5% менше аналогічного показника за 2014 рік.

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У січні 2015 року Росія експортувала 14,6 мільярда кубометрів (зниження на 28,7% порівняно з січнем 2014 року), у тому числі в країни далекого зарубіжжя - 9,9 мільярда кубометрів (зниження на 30,7%), в країни СНД - 4,6 мільярда кубометрів (зниження на 24,5%).

У 2014 році, за даними ФТС, Росія експортувала 172,6 мільярда кубометрів газу, отримавши 54,73 мільярди доларів доходу.