Енергохолдинг Ахметова за рік отримав 19,6 мільярда гривень збитку

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, у 2014 році одержав чистий збиток у розмірі 19,648 млрд грн, тоді як 2013 рік компанія завершила з чистим прибутком 2,98 млрд грн.

Про це повідомляється у фінансовому звіті компанії, розміщеному на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно зі звітом, консолідована виручка ДТЕК у 2014 році збільшилася порівняно з 2013 роком на 0,2% - до 93,009 млрд грн з 92,792 млрд грн.

Повідомляється, що у 2014 році ДТЕК збільшив прибуток до вирахування податків (EBIDTA) на 9% - до 15,861 млрд грн порівняно з 14,55 млрд грн в 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, енергохолдинг ДТЕК у 2014 році скоротив виробництво електроенергії на 9,9% - до 47,79 млрд кВт/год порівняно з 53,05 млрд кВт/год за 2013 рік. Видобуток вугілля у 2014 році скоротився на 10,4% - до 37,12 млн тонн з 41,41 млн тонн роком раніше.

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Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» ( яке об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта «Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозірська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлено «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕС-енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передачі і продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві.