«Нафтогаз» переказав «Газпрому» чергові $15 мільйонів передоплати за газ

Найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» переказав російському «Газпрому» четвертий транш у розмірі 15 млн дол. як передоплату за поставки природного газу у березні 2015 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАК.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Україна не проводитиме великі платежі Росії за природний газ через зниження споживання «блакитного палива» в країні.

Чергові переговори з так званого «літнього пакету», який передбачає визначення умов, вартості і об'ємів поставок російського газу Україні у період з 1 квітня 2015 року, за даними Міністерства енергетики України, мають відбутися 20 березня у Брюсселі.

За словами Демчишина, на переговорах планується порушити питання підвищення на 30% вартості транзиту газу по українській території і надання Україні знижки на паливо.