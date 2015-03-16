Ціна нафти WTI впала до шестирічного мінімуму, Brent подешевшала на півдолара

На 8.45 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,49 до $54,18 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,63 до $44,21, раніше впавши до мінімальної з березня 2009 року позначки $43,57, повідомляє Рейтер.

Китай користується низькими цінами для поповнення стратегічних запасів, через що імпорт досяг рекордних значень, незважаючи на уповільнення економічного зростання, та аналітики кажуть, що нові складські потужності з'являться лише через кілька місяців.

"Хоча запаси (в Китаї), ймовірно, зростатимуть за рахунок низьких цін, поповненню стратегічних запасів перешкоджатиме брак складських потужностей. Утім імпорт може підвищитися через кілька місяців напередодні відкриття нового сховища для стратегічних запасів", - сказала аналітик FGE Венді Йон.

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Аналітики також зазначають наповнення нафтосховищ в США.

"На настрій інвесторів вплинули прередбачення Міжнародного енергетичного агентства, що США можуть повністю заповнити нафтосховища, і припущення, що світовий видобуток у лютому зріс на 1,3 мільйона барелів на добу порівняно з минулим роком до 94 мільйонів барелів", - йдеться у звіті ANZ.

У звіті банку Morgan Stanley зазначається, що нафтові компанії США відновлять видобуток на свердловинах, зупинених через холоди. На думку банку Goldman Sachs, скорочення кількості діючих бурових установок у США викличе лише незначне зниження видобутку у другому кварталі.

На ринок також впливає зміцнення долара: курс євро на торгах в Азії упав до мінімального рівня з січня 2003 року $1,0457.