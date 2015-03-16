Ціна нафти ОПЕК упала нижче $52

Ціна нафтового кошика ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у п'ятницю, 13 березня, знизилася на 2,8% - до 51,66 долара за барель з 53,16 долара у попередній торговий день, йдеться в повідомленні організації.

У лютому середня ціна «кошика» становила 54,89 долара за барель, у січні - 43,6 дол.

У грудні 2014 року середня ціна «кошика» становила 60,46 долара за барель, у листопаді - 75,5 дол., у жовтні - 84,65 дол., у вересні - 96,2 дол., у серпні - 101,03 дол., у липні - 105,55 дол., у червні - 107,78 дол., у травні - 105,56 дол., у квітні - 104,12 дол., у березні - 104,04 дол., у лютому - 105,27 дол., у січні - 104,66 дол.

У 2014 році середня ціна «кошика» становила 96,23 долара за барель, у 2013 році - 105,57 дол., у 2012 році - 109,74 дол., у 2011 році - 107,46 дол., у 2010 році - 77,45 дол. за барель.

Рекорд ціни «кошика» було встановлено 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель.

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Довідка УНІАН. Ціна «кошика» ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), IranHeavy (Іран), BasraLight (Ірак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Лівія), BonnyLight (Нігерія), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Організація країн-експортерів нафти - ОПЕК - об'єднує низку країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку ОПЕК припадає близько 40% світового видобутку нафти.