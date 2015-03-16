Україна збільшила імпорт газу з Угорщини в 10 разів

Добові поставки природного газу з території Угорщини в Україну, після п'ятиденного перебування на мінімальних обсягах, з 12 березня збільшилися в 10 разів - до 7 млн кубометрів, досягнувши рекорду.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи Угорщини (FGSZ).

За даними компанії, з 1 по 6 березня добові поставки газу в Україну становили в середньому 3,4 млн куб. м за максимальної технічної можливості близько 16 млн кубів. Наприкінці лютого 2015 року добові поставки газу з Угорщини досягали 5,8 млн куб. м. Потім, з 7 березня добові обсяги імпорту впали до 0,7 млн кубометрів і продовжували утримуватися на таких значеннях до 12 березня.

Як повідомляв УНІАН, імпорт природного газу з Угорщини в лютому становив 0,124 млрд кубометрів при середньодобовому прокачуванні 4,4 млн куб. м, тоді як у січні 2015 року, після піврічної перерви, середньодобові обсяги становили близько 3 млн кубометрів.

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Обсяг імпорту газу зі Словаччини в лютому становив 1,066 млрд кубометрів при середньодобовому прокачуванні 38 млн куб. м, що приблизно на 8 млн кубометрів більше від середньодобових обсягів січня 2015 року.

Словацький та угорський газові маршрути на сьогодні є основними для України, яка прагне звести до мінімуму закупівлю палива у російського «Газпрому». У середині лютого також відновилися після короткої перерви поставки газу з Польщі, але добові обсяги його імпорту незначні.