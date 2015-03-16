«Націоналізація» від «ДНР» може залишити людей без світла - «Донбасенерго»

Одна з найбільших в Україні енергогенеруючих компаній «Донбасенерго», що забезпечує електроенергією більшу частину зони АТО, вважає «недалекоглядною» спробу терористів «ДНР» захопити Старобешівську теплоелектростанцію, йдеться в повідомленні компанії.

«Сьогодні необхідно йти не шляхом ліквідації, а творення. Спроба ліквідації ПАТ «Донбасенерго» та націоналізації Старобешівської ТЕС показує нерозуміння ситуації і недалекоглядність тих людей, які порадили керівництву самопроголошеної «ДНР» зробити таку заяву, не розуміючи всіх наслідків, до яких вона призведе», - йдеться в повідомленні «Донбасенерго» у відповідь на недавню заяву керівника терористів «ДНР» Олександра Захарченко про «націоналізацію» Старобешівської ТЕС.

У компанії стверджують, що «націоналізація» Старобешівської ТЕС може призвести до значного посилення негативних тенденцій в економіці регіону.

«Націоналізація», а отже, втручання у складний технологічний процес, призведе до збоїв у забезпеченні населення регіону електроенергією та поставить на межу зупинки більшість підприємств, що знаходяться на територіях, непідконтрольних Україні», - наголошується в повідомленні «Донбасенерго».

«Заява Захарченко ставить під загрозу стабільну роботу вугільних шахт і всіх ланок технологічного ланцюжка виробництва електроенергії, внаслідок чого постраждають шахтарі, працівники збагачувальних фабрик, генеруючих і транспортують енергію підприємств», - додали в компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України затвердило список електростанцій, які знаходяться на територіях, підконтрольних проросійським екстремістам, для припинення розрахунків з ними.

Згідно з документом міністерства, в зоні АТО знаходяться: Старобешівська ТЕС («Донбасенерго»), Зуївська ТЕС (ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова), Зуївська експериментальна ТЕЦ, енергоустановки «Донецького метзаводу», «Ясиновського коксохімічного заводу», «Алчевського коксохімічного заводу», «Горлівського коксохімзаводу», «Макіївського метзаводу», «Алчевського меткомбінату», «Єнакіївського метзаводу», «Макіївкокс», ТЕЦ ВАТ «Силур», енергетичні установки концерну «Стирол» (бізнесмена Дмитра Фірташа), комбінату «Каргіл» і «ТПК Укрсплав».

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 18 лютого доручив зупинити оплату електроенергії, яку вироблять на станціях у зоні АТО.

Довідка УНІАН. «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Контрольний пакет акцій компанії в серпні 2013 року на приватизаційному конкурсі придбав «Енергоінвест Холдинг» бізнесмена Ігоря Гуменюка.

«Донбасенерго» за 9 місяців 2014 року збільшило чистий прибуток на 12% - до 725 млн грн.