Білорусь не хоче постачати до Росії обіцяний бензин за низькими цінами

Білорусь не хоче постачати в РФ нафтопродукти в узгоджених раніше обсягах, повідомляє газета "Ведомости" з посиланням на трьох федеральних чиновників і людину, знайому з перебігом двосторонніх переговорів.

Минулого тижня, за даними видання, білоруська делегація приїжджала до Москви, щоб зустрітися з міністром енергетики Олександром Новаком і віце-прем'єром Аркадієм Дворковичем. Чи відбулися всі зустрічі - невідомо.

Росія поставляє Білорусі нафту за внутрішніми цінами, отримуючи натомість частина нафтопродуктів. Показники узгоджуються щорічно, план на 2015 рік - 23 мільйони і 1,8 мільйона тонн відповідно.

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Поставки переробленої нафти знижуються: білоруси практично перестали продавати на біржі нафтопродукти і скоротили продаж поза біржею. За даними Міненерго, у січні-лютому Росія імпортувала з Білорусі близько 142 тисяч тонн автомобільного бензину, а роком раніше - 244 тисячі тонн.

Білоруська делегація посилається на протокол, підписаний у травні: якщо ціни на російському ринку істотно нижче експортного паритету, Білорусь може ініціювати консультації про тимчасове скорочення поставок. У відповідь Росія може скоротити безмитні поставки нафти.

Поставки нафти і бензину - частина домовленостей Росії і Білорусі про створення з 2015 року Євразійського економічного союзу.

Плани Мінська змінилися через девальвацію російського рубля: ціни на нафтопродукти в Росії стали нижчими за експортний паритет, тому Білорусі вигідніше поставляти бензин в інші країни.