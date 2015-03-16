ОПЕК: через дешеву нафту Росія цього року втратить $135 мільярдів

Обсяги видобутку нафти в Росії за підсумками 2015 року незначно знизяться, скоротившись приблизно на 60 тис. барелів на добу, випливає з березневої доповіді Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

За підрахунками експертів ОПЕК, в 2015 році середньоденний видобуток нафти в Росії становитиме приблизно 10,51 млн бар. на день проти 10,58 млн бар. в 2014 році, передає РБК.

У доповіді ОПЕК наголошується, що причиною зниження нафтовидобутку в Росії стануть вплив введених країнами ЄС, США та іншими державами санкцій, брак нових великих проектів, здатних замінити виснажені родовища, а також низькі ціни на нафту.

В ОПЕК підрахували, що кожен долар, на який знижується середня ціна на нафту, обходиться Росії в $3 млрд недоотриманого доходу, так що за середньої ціни на нафту в $55/бар. Росія в 2015 році недоотримає (порівняно з 2014 роком) приблизно $135 млрд.

Скорочення нафтових доходів призведе до падіння ВВП Росії. За підрахунками експертів ОПЕК, в 2015 році він скоротиться в річному обчисленні на 3,2%. Раніше прогнозувалося, що падіння ВВП становитиме близько 2,4%.

Поряд з цим в ОПЕК очікують зниження обсягів нафтовидобутку і в інших країнах колишнього СРСР - в Казахстані (-20 тис. бар. у день), Азербайджані (-40 тис. бар. у день), Туркменістані - (-10 тис. бар в день). Загалом, обсяг видобутку нафти в країнах екс-СРСР скоротиться на 130 тис. бар. в день - до 13,3 млн бар.

У той же час видобуток нафти в країнах, що не входять до складу ОПЕК, згідно з прогнозом, зросте на 850 тис. бар. в день.