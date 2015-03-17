Нафта коштує менше $54 через зростання її запасів у США

На 8.35 мск ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,02 до $53,96 за барель, а ф'ючерси на WTI подешевшали на $0,22 до $43,66, повідомляє Рейтер.

У понеділок збіг термін квітневих контрактів на Brent, які за підсумками сесії подешевшали на $1,23, а ціна WTI у понеділок досягла шестирічного мінімуму $42,85.

"На ринку нафти надлишкова пропозиція, частково завдяки успіхам північноамериканських виробників сланцевої нафти", - йдеться у звіті Morgan Stanley.

Хоча кількість діючих бурових установок у США минулого тижня знизилося до 1.125 порівняно з 1.809 рік тому, банк зазначає, що "часто видобуток нафти перестає зростати лише через деякий час після зупинки буріння".

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"Ми очікуємо, що тиск на ринку WTI збережеться, оскільки запаси продовжують зростати за рахунок відкриття сезону профілактичних робіт (НПЗ)", - йдеться у звіті банку ANZ.

На думку опитаних Рейтер аналітиків, запаси нафти у США минулого тижня зросли до рекордного максимуму.

Також на ринок впливає можливість скасування санкцій проти Ірану, після чого Тегеран пообіцяв збільшити експорт нафти.