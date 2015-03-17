Успіх переговорів про ядерну програму Ірану призведе до різкого зниження цін на нафту - ЗМІ

Досягнення домовленості щодо ядерної програми Ірану спричинить різке зниження цін на нафту. Про це йдеться у статті, опублікованій в електронній версії американської газети The Wall Street Journal, пише ТАСС.

"Іранський експорт в останні роки був значно обмежений західними санкціями, метою яких було здійснення тиску на Тегеран у зв'язку з його прагненням отримати ядерну зброю, - йдеться в матеріалі. - За оцінками аналітиків, домовленість, яка передбачає ослаблення цих санкцій, може з часом призвести до того, що на ринок, де спостерігається надлишок пропозиції, потрапить ще півмільйона барелів іранської нафти чи більше".

На думку видання, світові ціни на нафту "вже знаходяться під тиском", і така домовленість може швидко знизити їх ще більше". "Деякі трейдери навіть називають відновлення переговорів між офіційними особами США та Ірану додатковим чинником, який свідчить на користь падіння цін", - зазначає газета.

Як указують її джерела серед іранських чиновників, Тегеран уже обговорював з азіатськими клієнтами можливість збільшення поставок нафти. "Ми вже сказали клієнтам з Азії, що готові продавати більше, коли знімуть санкції", - наводить газета слова іранської офіційної особи, ім'я якої не розголошується.

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"Події, пов'язані з Іраном, важливі, тому що можуть вплинути на обсяг пропозиції нафти", - повідомив The Wall Street Journal експерт Девід Хоутон із брокерської компанії PVM.

За оцінками аналітика Робіна Міллса з консультаційної компанії Manaar Energy, протягом року після скасування санкцій Іран зможе представити на ринку до 800 тис барелів нафти на день. "Після цього буде зберігатися або цей рівень поставок, або їх обсяг почне знижуватися, поки не надійдуть іноземні інвестиції", - зазначив Міллс.

Черговий раунд двосторонніх зустрічей представників Ірану і США щодо іранської ядерної програми пройшов у швейцарській Лозанні. Консультації цього разу, як очікується, триватимуть мінімум до 20 березня, і протягом тижня до них приєднаються політдиректори країн "шістки" (п'ять постійних членів РБ ООН і Німеччина). По завершенні попереднього раунду заступник глави МЗС Ірану Аббас Аракчі припустив, що при необхідності рівень зустрічей може бути підвищено до міністерського.