Fitch попереджає про загрозу дефолту енергохолдингу Ахметова

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті для енергохолдингу ДТЕК, власником якого є бізнесмен Рінат Ахметов, до рівня «С» з «ССС», йдеться в повідомленні агентства.

«Рейтинг може бути знижено у подальшому на тлі несприятливого розвитку подій в Україні, а також у разі невдалого рефінансування євробондів компанії найближчими тижнями», - йдеться в повідомленні.

При цьому Fitch також знизило довгостроковий рейтинг у національній валюті до «С» із «ВВВ-», установивши рейтинг поворотності активів на рівні «RR5».

Як наголосили в агентстві, ДТЕК вельми схильний до негативного впливу валютних коливань, оскільки зобов'язання компанії деноміновано в доларах і євро, а також нестабільності української банківської системи, оскільки значна частина коштів енергохолдингу сконцентрована саме в українських банках.

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«При цьому значним ризиком є політична нестабільність в країні та прогноз збереження негативної динаміки для економіки України в цілому», - йдеться в повідомленні агентства.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, яка входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова.

16 лютого Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті до рівня «СС» із «ССС», одночасно підтвердивши рейтинг у національній валюті на рівні «ССС». Потім аналогічні рейтингові дії було здійснено щодо «Укрзалізниці», НАК "Нафтогаз України" і міста Харкова.