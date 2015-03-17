Один із блоків Южно-Української АЕС можуть перевести виключно на американське паливо

Держкомпанія «Енергоатом», оператор усіх діючих АЕС України, у 2018 році може здійснити завантаження ядерного реактора енергоблоку №3 Южно-Української АЕС, в активній зоні якого на даний момент використовується збірки російської компанії "ТВЕЛ" і американської Westinghouse, виключно американським паливом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив голова Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Сергій Божко.

«Згідно з планами «Енергоатому», у 2018 році буде здійснено повна завантаження», - сказав Божко.

При цьому голова ДІЯРУ зазначив, що повне завантаження здійсниться до 2018 року за умови, якщо «Енергоатом» обґрунтує використання паливних касет Westinghouse попередньої модифікації, які використовувалися ще у 2011 році до виявлення механічних пошкоджень на одній з паливних збірок.

Як пояснив Божко, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС «Енергоатом» перейшов на американський метод перезавантаження ядерного палива, що дозволяє уникнути надалі механічних пошкоджень самих збірок.

Також голова ДІЯРУ повідомив, що у період з 2015-го по 2018 рік, з перервою на 2017 рік через 300-денний плановий ремонт енергоблоку, компанія здійснить низку перезавантажень для поетапного збільшення частки палива Westinghouse і зниження кількості збірок ТВСА виробництва російського «ТВЕЛ».

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку березня 2015 року «Енергоатом» повідомив, що інспекційна перевірка паливних збірок ТВС-W компанії Westinghouse, які перебувають у дослідній експлуатації на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС, дала позитивні результати, які дозволяють здійснити завантаження активної зони ядерного реактора виключно американським паливом.

42 свіжі касети палива Westinghouse надійшли на атомну станцію у листопаді 2014 року і будуть встановлені на штатні місця відповідно до графіка завантаження у березні 2015 року.

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Співпрацю ДП НАЕК «Енергоатом» з Westinghouse було розпочато у рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року з кваліфікації ядерного палива для України і продовжено у рамках комерційного контракту, підписаного у 2008 році.

У червні 2012 року під час планово-попереджувального ремонту на Южно-Українській АЕС було виявлено, що поставлені Westinghouse паливні збірки механічно пошкоджені і непридатні для подальшої експлуатації. Причиною відмови збірок визнані недоліки в їх конструкції.

Спільний аналіз характеру цих відхилень фахівцями ЮУАЕС і Westinghouse показав, що вони були отримані під час операцій із завантаження ТВС-W у ремонтний період 2011 року.

У вересні 2014 року ДІЯРУ надало дозвіл на завантаження нового модифікованого палива ТВС-WR в енергоблок №3 Южно-Української АЕС.