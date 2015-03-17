Нафтогаз перевів Газпрому ще $15 мільйонів передоплати
Україна вже не проводить великі платежі Росії за газ через зниження його споживання.
Найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» переказав російському «Газпрому» п'ятий транш у розмірі 15 млн дол. як передоплату за поставки газу в березні 2015 року.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАК.
«Заплатили ще 15 млн дол. учора», - зазначили у компанії.
Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Україна не буде проводити великі платежі Росії за природний газ через зниження споживання «блакитного палива» в країні.
Чергові переговори за так званим «літнім пакетом», який передбачає визначення умов, вартості та обсягів поставки російського газу Україні у період з 1 квітня 2015 року, за даними Міністерства енергетики України, мають відбутися 20 березня у Брюсселі.
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За словами Демчишина, на переговорах планується порушити питання підвищення на 30% вартості транзиту газу через українську територію та надання Україні знижки на паливо.