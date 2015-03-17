«Енергоринок» хоче залучити мільярд гривень кредиту в «Ощадбанку»

Державне підприємство «Енергоринок», оператор гуртового ринку електроенергії України, за результатами відкритого тендеру обрало «Ощадбанк» для залучення двох кредитів на суму 500 млн грн строком на 1 рік.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредити «Енергоринок» має намір залучити з метою здійснення розрахунків з енергогенеруючими компаніями для підтримки останніми 100% розрахунків з вугільними підприємствами. За користування позиковими коштами підприємство заплатить «Ощадбанку» по 119 млн грн (238 млн грн за всю суму кредиту).

Кінцеві терміни підписання договору - 30 березня - 10 квітня 2015 року.

Також повідомляється, що в тендері брав участь «Перший український міжнародний банк», який програв торги, зажадавши велику суму за надання 500 млн грн кредитних коштів - 175 млн грн.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "Енергоринок" виконує роль гуртового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків гуртового ринку електричної енергії України.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року, він входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.