Делегація "Нафтогазу" їде на енергетичні переговори до Бухареста
17:40, 17 березня 2015Енергетика
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Про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Вернером Йоханнисом,
Делегація НАК "Нафтогаз" цього тижня відправиться в Бухарест / Фото УНІАН
Делегація НАК "Нафтогаз України" цього тижня відбуде до Бухареста для переговорів про співпрацю в енергетичній сфері.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Вернером Йоханнісом, який перебуває в нашій країні з офіційним візитом.
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"Дано відповідні доручення в енергетичній сфері, і делегація НАК "Нафтогаз" на цьому тижні відбуде до Бухареста, де будуть проведені відповідні переговори", - сказав глава Української держави.
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