Делегація "Нафтогазу" їде на енергетичні переговори до Бухареста

Делегація НАК "Нафтогаз України" цього тижня відбуде до Бухареста для переговорів про співпрацю в енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Вернером Йоханнісом, який перебуває в нашій країні з офіційним візитом.

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"Дано відповідні доручення в енергетичній сфері, і делегація НАК "Нафтогаз" на цьому тижні відбуде до Бухареста, де будуть проведені відповідні переговори", - сказав глава Української держави.