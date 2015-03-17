У Туреччині дали старт газопроводу TANAP

Президенти Азербайджану, Грузії і Туреччини Ільхам Алієв, Георгій Маргвелашвілі та Таїп Ердоган дали у вівторок старт будівництву Трансанатолійського газопроводу (TANAP) в провінції Карс на північному сході Туреччини, повідомляє Прайм.

Проект TANAP передбачає будівництво до 2019 року системи газопроводів від азербайджанського родовища Шах-Деніз через Грузію, Туреччину, Грецію, Албанію на південь Італії. Щорічно планується поставляти 6 мільярдів кубометрів газу в Туреччину і 10 мільярдів кубометрів до Європи. Надалі потужність газопроводу може бути збільшена до 31 мільярда кубометрів.

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"Цей проект не є альтернативою ніякому іншому. Його потребують багато країн. Ми плануємо перетворити Туреччину в центр розподілу енергоресурсів. 1800 кілометрів газопроводу, які пройдуть по двадцяти нашим провінціям, дадуть великий внесок в їхній розвиток", - сказав на церемонії відкриття газопроводу президент Туреччини Таїп Ердоган.

Після закінчення церемонії президенти Азербайджану, Грузії і Туреччини натиснули на символічні кнопки, які дали старт реалізації проекту.