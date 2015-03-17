У Єврокомісії підтвердили, що газова зустріч Україна-ЄС-Росія відбудеться 20 березня

Тристороння зустріч Україна-ЄС-Росія з газопостачання відбудеться 20 березня.

Про це в своєму Твіттері написала офіційний представник Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає «Європейська правда».

"Підтверджено: тристоронні газові переговори ЄС-Росія-Україна відбудуться в Брюсселі в п'ятницю, 20 березня", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що тристоронні переговори щодо поставок російського газу до України в «літній» період - з 1 квітня 2015 року відбудуться 20 березня у форматі Україна - ЄС - Росія.

При цьому прем'єр підкреслив, що разом з переговорами щодо російського газу уряд готовий зробити все необхідне, щоб збільшити поставки європейського газу в нашу країну.

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Раніше глава уряду зазначав, що Україна готова до переговорів з Євросоюзом і Росією щодо нового договору про поставки газу до України з квітня 2015 року, проте умови підписання такого документа залишаються предметом обговорення, зокрема в Стокгольмському арбітражі. При цьому Яценюк нагадав, що питання боргів за газ, який є однією з умов переговорів, також має бути вирішене в Стокгольмському арбітражі.

На початку березня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин зазначав, що переговори щодо так званого «літнього пакету» зачеплять питання зміни вартості транзиту газу українською територією та надання Україні знижки на паливо. Пізніше міністр уточнив, що на даний момент сторони не обговорюють ні конкретних обсягів поставок газу, ні його ціну. У той же час Україна, за словами Демчишина, не буде купувати великі обсяги газу в Росії через дорожнечу російського палива, яке обходиться на 15% дорожче «реверсивного» палива з Європи.

За оцінками Міненерго, загальний обсяг споживання газу в Україні в 2015 році становитиме близько 40 млрд кубометрів. При цьому обсяг імпорту, який може бути здійснений в 2015 році досягне близько 25 млрд кубометрів.