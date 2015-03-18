Суд повернув Україні два магістральні нафтопроводи

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"За ініціативою ГПУ 1433 км нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" і "Грозний-Армавір-Трудова", що проходить територією України, витребувано у державну власність з незаконного володіння дочірнього підприємства "ПрикарпатЗахідтранс" Південно-Західного відкритого акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів російської акціонерної компанії "Транснафтопродукт", - йдеться в повідомленні.

Зазначений магістральний нафтопровід був побудований за часів СРСР як стратегічний об'єкт. З 24 серпня 1991 року він став власністю України. Однак ним продовжило незаконно користуватися ДП "ПрикарпатЗахідтранс" для транспортування територією нашої держави російських світлих нафтопродуктів.

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У зв'язку з цим ГПУ звернулася з позовом про визнання права власності на зазначене майно за державою та витребування його з незаконного володіння комерційної структури. Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій позов прокурора було задоволено повністю.

"ПрикарпатЗахідтранс" і ряд акціонерних компаній РФ оскаржили судові рішення у Вищий госпсуд України.

Суд касаційної інстанції, розглянувши справу 17 березня 2015 року, погодився з доводами прокурора та залишив судові рішення без змін.