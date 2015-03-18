Переговори між Росією та Туреччиною про знижку на газ зайшли в глухий кут - ЗМІ
Ці суперечки ставлять під сумнів виконання більш масштабних політичних домовленостей між Москвою та Анкарою про будівництво "Турецького потоку
Переговори про зниження цін на російський газ для Туреччини, про успіх яких було оголошено на початку лютого, зайшли в глухий кут, повідомляє газета "Комерсант" з посиланням на турецькі джерела.
Раніше в березні Міненерго Туреччини і "Газпром" досягли згоди про розмір знижки на російський газ, що поставляється в цю країну, - вона становитиме 10,25%. Зараз компанії не можуть вирішити, до якого компонента формули застосувати знижку. За даними видання, "Газпром" хоче застосувати її до контрактної ціни, а Botas - до базової. Останній варіант вигідніший для Botas за умови подальшого зростання ціни на нафту.
"Ці суперечки ставлять під сумнів виконання більш масштабних політичних домовленостей між Москвою та Анкарою про будівництво "Турецького потоку" - Туреччина затримує видачу дозволів для його початку. На думку експертів, Анкара використовує фактор газопроводу, щоб полегшити становище місцевих імпортерів, які страждають від ослаблення ліри", - пише газета.
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"Газпром" і Botas підписали 1 грудня 2014 року меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва газопроводу з РФ до Туреччини через Чорне море. Потужність трубопроводу складе 63 мільярди кубометрів, з яких близько 50 мільярдів кубометрів планується постачати на новий газовий хаб на турецько-грецькому кордоні. Газ першою ниткою газопроводу обсягом 15,75 мільярда кубометрів піде на турецький ринок, поставки планують почати в грудні 2016 року.