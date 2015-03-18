Переговори між Росією та Туреччиною про знижку на газ зайшли в глухий кут - ЗМІ

Переговори про зниження цін на російський газ для Туреччини, про успіх яких було оголошено на початку лютого, зайшли в глухий кут, повідомляє газета "Комерсант" з посиланням на турецькі джерела.

Раніше в березні Міненерго Туреччини і "Газпром" досягли згоди про розмір знижки на російський газ, що поставляється в цю країну, - вона становитиме 10,25%. Зараз компанії не можуть вирішити, до якого компонента формули застосувати знижку. За даними видання, "Газпром" хоче застосувати її до контрактної ціни, а Botas - до базової. Останній варіант вигідніший для Botas за умови подальшого зростання ціни на нафту.

"Ці суперечки ставлять під сумнів виконання більш масштабних політичних домовленостей між Москвою та Анкарою про будівництво "Турецького потоку" - Туреччина затримує видачу дозволів для його початку. На думку експертів, Анкара використовує фактор газопроводу, щоб полегшити становище місцевих імпортерів, які страждають від ослаблення ліри", - пише газета.

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"Газпром" і Botas підписали 1 грудня 2014 року меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва газопроводу з РФ до Туреччини через Чорне море. Потужність трубопроводу складе 63 мільярди кубометрів, з яких близько 50 мільярдів кубометрів планується постачати на новий газовий хаб на турецько-грецькому кордоні. Газ першою ниткою газопроводу обсягом 15,75 мільярда кубометрів піде на турецький ринок, поставки планують почати в грудні 2016 року.