ExxonMobil вимагає від Росії повернути переплачені мільярди податків

Американська компанія ExxonMobilвимагає знизити ставку податку на прибуток для проекту "Сахалін-1" з 35% до 20% і повернути десятки мільярдів переплачених рублів, повідомляє в середу газета "Комерсант".

За даними видання, у середу до Москви прибуде президент американської ExxonMobil Рекс Тіллерсон, він зустрінеться з головою Мінфіну РФ Антоном Силуановим, міністром енергетики Олександром Новаком, віце-прем'єром Аркадієм Дворковичем і президентом "Роснефти" Ігорем Сєчіним. Головною темою, за даними видання, буде ситуація навколо проекту "Сахалін-1", де ExxonMobil є оператором і володіє 30%. Американська компанія хоче повернути гроші, які переплатила в якості податку на прибуток в рамках проекту.

За даними джерел видання, зміни ставки для проекту ExxonMobil намагалася домогтися з 2009 року. "Але ситуація була спокійна, ExxonMobil ні на що особливо не наполягала", - сказав один зі співрозмовників видання, тим більше що в 2011 році компанія стала стратегічним партнером "Роснефти".

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Однак введені в 2014 році санкції різко змінили розклад сил. Основні напрямки співробітництва до осені виявилися заморожені, ExxonMobil оцінила втрати в Росії в 1 мільярд доларів і близько двох місяців тому жорстко підняла питання про податок, погрожуючи в тому числі зверненням до Стокгольмського арбітражу.

"Перед керівництвом ExxonMobil стоїть завдання скорочувати витрати, закривати старі історії. Крім того, закінчується можливий термін подачі позову за англійським правом", - розповіло газеті одне з джерел.

Скільки саме розраховує повернути ExxonMobil, джерела "Ъ" не знають. Вони лише говорять, що це "кілька десятків мільярдів рублів". Переплата за 2014 рік, наприклад, становила близько 10 мільярдів рублів, відзначає видання. В апараті віце-прем'єра Аркадія Дворковича, Мінфіні, Міненерго, "Роснефть" і ExxonMobil вчора від коментарів відмовилися.

Як нагадує газета, "Сахалін-1" реалізується на базі угоди про розподіл продукції (УРП). У проект входять три нафтогазоносні родовища: Чайво, Одопту і Аркутун-Цебто на північно-східному шельфі Сахаліну. Потенційні видобувні запаси становлять 307 мільйонів тонн нафти і 485 мільярдів кубометрів газу.